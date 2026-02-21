Isaac del Toro: “La vittoria di oggi è una delle migliori della mia carriera, devo credere in me”

Isaac del Toro è tornato oggi alla vittoria nella tappa regina dell’UAE Tour 2026. Il messicano, ferito nell’orgoglio dopo che Antonio Tiberi lo ha anticipato nella prima tappa di montagna di Jebel Mobrah, ha ipotecato il successo nella corsa a tappe emiratina facendo la differenza sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet. Il corridore dell’UAE Team Emirates XRG sale così a due vittorie in pochi giorni e certifica l’ottima condizione.

Il 22enne centramericano ha fatto la differenza negli ultimi chilometri, i più duri, anticipando al traguardo anche Antonio Tiberi, suo grande rivale per la classifica generale. Il laziale ora insegue a 20″ alla vigilia dell’ultima tappa passerella di domani. Si avvicina quindi sempre di più la quarta vittoria in otto edizioni per la squadra emiratina, la prima senza Tadej Pogacar.

Dopo il successo di oggi, Del Toro ha così commentato la sua prestazione: “Ero convinto di poter vincere oggi. Nel corso della salita è stato un gioco psicologico con Antonio Tiberi. Ero abbastanza in fiducia per poter continuare a provarci e quando non ha funzionato la prima volta, sapevo di doverci provare di nuovo. Come squadra abbiamo mostrato di avere una mentalità vincente anche oggi. Quando sono riuscito a restare da solo a 2,5 chilometri dall’arrivo ho visto che ho fatto la differenza, ma sapevo di dover continuare a spingere per aumentare il gap il più possibile fino all’arrivo”.

“La vittoria odierna è tra le tre migliori della mia carriera sinora. È così speciale vincere con una squadra così forte. Per me è arrivato il momento di capire che devo credere in me tanto quanto fa la mia squadra”, ha poi concluso il talentuoso messicano.