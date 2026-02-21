Antonio Tiberi: “Non ho mai iniziato una stagione con questi numeri e sensazioni”

È un inizio di stagione più che positivo quello che Antonio Tiberi sta vivendo sulle strade dell’UAE Tour 2026. L’italiano ha conquistato tre giorni fa il primo successo del 2026, imponendosi nella terza tappa con l’arrivo in salita di Jebel Mobrah. Il corridore della Bahrain Victorious non è però riuscito a difendere oggi la maglia di leader della generale, in una frazione vinta da Isaac del Toro.

Il messicano si è preso così la testa della classifica staccando solo nel finale il laziale che ora insegue con 20″ di ritardo. Nonostante abbia perso la maglia rossa, l’azzurro sta comunque mostrando una condizione brillante, che fa ben sperare in vista dei prossimi obiettivi stagionali. Tiberi ha commentato positivamente le sue prestazioni in questa settimana.

L’italiano si è infatti così espresso nel post-tappa: “Oggi è stata una giornata molto dura sin dall’inizio, con un ritmo molto elevato. Poi, nella salita ho cercato di difendermi con tutte le energie che avevo. Ho cercato di seguire Del Toro nel primo attacco. Ero alla sua ruota, ma poi ha fatto un’altra progressione forte e non sono stato in grado di seguirlo. È stato fortissimo in salita e non posso che congratularmi con lui per la vittoria”.

Infine il classe 2001 ha analizzato la sua condizione: “Sicuramente posso comunque essere fiero e felice perché non ho mai iniziato una stagione così, con questi numeri e sensazioni. Quindi sono molto felice delle mie sensazioni e della squadra, che ha sempre creduto in me ogni giorno, fino alla fine. Sono stati fortissimi anche loro e li ringrazio”.