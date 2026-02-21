Isaac Del Toro fa il vuoto in salita e vince la tappa regina dell’UAE Tour. Tiberi difende il podio nella generale

Doppio colpo per Isaac Del Toro, che si impone nella tappa regina e ipoteca di fatto il successo finale nella classifica generale dell’UAE Tour 2026. Il giovane talento messicano dell’UAE Team Emirates ha vinto in solitaria la sesta e penultima frazione della corsa multi-stage emiratina, facendo la differenza nell’arrivo in salita di Jebel Hafeet (10 chilometri al 6.9% di media) dopo 168 km di gara e prendendosi la leadership della graduatoria overall.

Per il 22enne centramericano si tratta della seconda vittoria parziale in questo avvio di stagione (dopo l’affermazione nella tappa inaugurale dell’UAE Tour), portando a quota 23 il suo bottino di successi complessivi in carriera da professionista. Del Toro ha provato un primo attacco a circa 4 km dalla fine nel tentativo di guadagnare terreno su Antonio Tiberi, capace però di rispondere almeno inizialmente al forcing del messicano.

L’azzurro della Bahrain-Victorious ha poi pagato successivamente quello sforzo, andando fuori giri ai -2.7 km dal traguardo sul secondo attacco di Del Toro e venendo superato in seguito dall’australiano Luke Plapp (Jayco Al Ula) e dall’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). Quarta piazza all’arrivo per Tiberi, che ha accusato un gap di 31″ dalla testa vedendo così sfumare in extremis la possibilità di trionfare all’UAE Tour.

Con questo risultato, Del Toro si presenta all’ultima tappa pianeggiante da leader della generale con un margine di 20″ su Tiberi, 1’14” su Plapp e 1’25” sul colombiano Harold Tejada. Fuori dai giochi il fenomeno belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che ha perso terreno anche oggi nella scalata conclusiva.