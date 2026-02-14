Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la vittoria sulla Scozia all’esordio, proseguirà oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 15.10 italiane, il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro l’Irlanda, nella sfida che si giocherà all’Aviva Stadium di Dublino.

In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che cambia una sola pedina rispetto alla formazione che ha battuto la Scozia, sostituendo Brex, infortunato, con Lorenzo Pani. Per quanto riguarda l’Irlanda, scelta a sorpresa da parte di Andy Farrell, che cambia ben 7 uomini su 15 rispetto al match perso contro la Francia.

Per il match della seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 14 febbraio

15.10 Irlanda-Italia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno

FORMAZIONI IRLANDA-ITALIA

Irlanda: 15 Jamie Osborne, 14 Robert Baloucoune, 13 Garry Ringrose, 12 Stuart McCloskey, 11 James Lowe, 10 Sam Prendergast, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris (C), 6 Cormac Izuchukwu, 5 James Ryan, 4 Joe McCarthy, 3 Thomas Clarkson, 2 Dan Sheehan, 1 Jeremy Loughman. A disposizione: 16 Rónan Kelleher, 17 Tom O’Toole, 18 Tadhg Furlong, 19 Edwin Edogbo, 20 Tadhg Beirne, 21 Nick Timoney, 22 Jamison Gibson-Park, 23 Jack Crowley.

Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu.