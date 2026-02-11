Dove vedere in tv Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento questo weekend per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Irlanda. All’Aviva Stadium di Dublino, con calcio d’Inizio alle 15.10, va in scena dunque il secondo match degli azzurri nel torneo continentale.

In vista della sfida di Dublino, l’Italia ritrova pedine importanti ma deve anche gestire un’assenza pesante. Nella lista dei convocati tornano Ange Capuozzo e Simone Gesi, segnali utili di profondità in un momento chiave del torneo. Non sarà invece del gruppo Nacho Brex: il centro azzurro ha concordato con lo staff tecnico di non prendere parte al raduno per motivi familiari. Una scelta spiegata con chiarezza dal ct Gonzalo Quesada, che ha ribadito come “il lato umano e la famiglia” vengano prima di tutto, sottolineando l’importanza di lavorare prima con le persone e poi con i professionisti per avere un gruppo sereno e realmente focalizzato.

Dall’altra parte, l’Irlanda prepara la gara dell’Aviva Stadium cercando di voltare pagina dopo il passo falso di Parigi. La notizia più rilevante è legata al rientro nel gruppo di Tadhg Furlong, fermato nelle scorse settimane da un problema al polpaccio. Tra i volti monitorati c’è anche il giovane terza linea Bryn Ward, tornato sotto la guida di Andy Farrell, mentre dal gruppo filtra la voglia di riscatto espressa da Cian Prendergast: fiducia nella reazione del collettivo e massimo rispetto per un’Italia considerata fisica e ricca di talento internazionale, ingredienti che alzano ulteriormente la tensione in vista di un secondo turno che promette ritmo e collisioni fin dai primi minuti.

Calcio d’inizio che verrà effettuato all’Aviva Stadium di Dublino sabato, alle ore 15.10, contro l’Irlanda. Diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, streaming su SkyGO, Now TV e gratis su Tv8.it. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra Irlanda e Italia.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 14 febbraio

Ore 15.10 — Irlanda-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Tv8

PROGRAMMA IRLANDA-ITALIA SEI NAZIONI 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Tv8

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, tv8.it

Diretta testuale: OA Sport