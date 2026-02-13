Indycar
IndyCar, Grosjean torna con Dale Coyne Racing
Romain Grosjean torna nella NTT IndyCar Series con Dale Coyne Racing, il francese sarà impegnato a tempo pieno in tutte le competizioni previste. L’ex pilota di F1 rientra nello schieramento dopo il breve impegno da pilota ufficiale Lamborghini Squadra Corse al volante della SC63 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.
Il 39enne ha corso con Coyne in passato prima di una parentesi con Andretti Global. Successivamente, prima dell’impegno con la compagine di Borgo Panigale, si è impegnato con Juncos Hollinger Racing.
Grosjean guiderà la Honda numero 18 ed ha già effettuato un test con la squadra presso il Sebring International Raceway. La stagione inizierà poi tra meno di due settimane sempre in Florida tra i muretti di St. Petersburg.
Si completa di fatto l’entry list per la stagione 2026 dell’IndyCar. Al momento resta solo l’incertezza legata a PREMA Racing, assente dal turno di prove svolto negli ultimi giorni. La compagine italiana ha gareggiato nel 2025 con due auto: la n. 83 di Robert Shwartzman e la n. 90 di Callum Ilott.