Indycar

IndyCar, Chevrolet e Honda confermano l’impegno anche per i prossimi anni

Pubblicato

39 secondi fa

il

Chevrolet ed Honda hanno confermato l’impegno a restare nella NTT IndyCar Series firmando un accordo pluriennale. I due marchi saranno impegnati nella fornitore di motori, ogni contratto entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione agonistica.

La più importante serie americana riservata alle monoposto gareggia dalla passata stagione con dei motori ibridi. Chevy ed Honda hanno lavorato a lungo per realizzare le intenzioni della serie, il debutto dei motori elettrificati è avvenuto a metà del 2024.

Chevrolet ha vinto nove titoli negli ultimi 14 anni. Per General Motors dobbiamo aggiungere i successi del 1988-93 e del 2002, il marchio statunitense ha sempre dovuto inchinarsi ai giapponesi negli ultimi anni. Honda ha debuttato in IndyCar nel 1994 e dopo 30 anni di presenza è ancora assoluta protagonista, ricordiamo che per sei annate il fornitore asiatico è stato l’unico disponibile.

Non sono stati annunciati i parametri del nuovo motore ibrido V6 biturbo da 2,4 litri che verrà introdotto nei prossimi anni (la data è quella del 2028). L’attenzione si sposta ora sul 2026, ad inizio marzo l’opening round in quel di St. Petersburg in Florida.

