IndyCar, chi sarà in grado di fermare Alex Palou?

Inizia da St. Petersburg un nuovo intenso anno per quanto riguarda la NTT IndyCar Series. Diciotto competizioni attendono i protagonisti, un 2026 da non perdere con tante novità tutte da scoprire in attesa della green flag di domenica.

Le monoposto restano le medesime del 2025 e nuovamente verranno dotate del sistema ibrido introdotto a partire dall’evento di Mid-Ohio del 2023. Honda e Chevrolet si contendono il primato, i due principali motoristi hanno confermato l’impegno identico a quello degli ultimi anni.

Nuove piste invece sono pronte per debuttare: il GP di Arlington e la nuova sede di Markham (Canada) attendono la IndyCar che nel 2026 disputerà nuovamente un round a Phoenix e tornerà ad avere la finale in quel di Laguna Seca.

La domanda però alla vigilia dell’opening round nello Stato della florida è solo una: chi batterà Alex Palou? La risposta è molto complicata, il #10 di Chip Ganassi Racing è in uno stato di grazia incredibile, abile ad imporsi in ben otto delle diciassette competizioni disputate nel 2025.

Il vincitore della Indy500 2025 ha colto in totale la bellezza di quattro titoli, tre consecutivi. Negli ultimi cinque anni solamente Will Power è riuscito a ‘placare’ lo spagnolo, semplicemente il migliore con l’attuale generazione di monoposto.

Il catalano tornerà al volante della propria Honda e condividerà il box con il sei volte campione neozelandese Scott Dixon #9 ed il giovane promettente Kyffin Simpson #8. Ricordiamo che dalla passata stagione anche in IndyCar è presente il sistema ‘Charter’ che include nello schieramento un limitato numero di monoposto per team.

Non ci sarà nel 2026 il californiano Colton Herta, atteso in Europa per una nuova sfida verso la F1 con Cadillac. L’americano cede il posto in Andretti a Will Power che nell’inverno ha salutato la storica Chevrolet #12 Team Penske dopo diciassette anni di onorata carriera (due titoli ed una Indy 500 oltre a svariate vittorie e pole).

L’esperto australiano passa quindi sull’auto #27 di Andretti Global. La storica realtà statunitense ha confermato nella propria squadra lo svedese ex vincitore della Indy 500 Marcus Ericsson e l’americano Kyle Kirkwood. Menzione speciale per l’ultimo citato, unico nella prima parte del 2025 a ‘rallentare’ la corsa di Palou.

Power cede invece la Chevy #12 di Penske a David Malukas, giovane nativo di Chicago pronto per l’occasione della vita dopo il secondo posto ottenuto nell’ultima Indy 500 al volante della Chevrolet #4 di Team Foyt. Il nuovo volto della compagine di Roger Penske si unisce al pluricampione e due volte vincitore della Indy 500 Josef Newgarden #2 ed al neozelandese Scott McLaughlin #5

Penske prova a dimenticare velocemente il 2025 in cui sono arrivati sono due sigilli in totale. Power vinse in Oregon a Portland, mentre Newgarden si impose nella finale davanti al proprio pubblico di Nashville dopo un campionato particolarmente complicata.

In rappresentanza di Chevrolet ritroveremo anche Arrows McLaren con il messicano Pato O’Ward #5 chiamato a contendersi qualcosa di importante dopo il secondo posto ottenuto nel 2025. Accanto a lui torneranno il danese Christian Lundgaard e l’americano Nolan Siegel, rispettivamente in azione con l’auto #7 e #6.

Lo scandinavo Felix Rosenqvist #60 e l’australiano Marcus Armstrong #66 restano invece con Meyer Shank Racing che nuovamente ospiterà il brasiliano Helio Castroneves con l’auto #06 in occasione della 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis.

Graham Rahal mantiene il volante nel team di famiglia con la Honda #15. Accanto a lui con il Team RLL il britannico Rookie of The Year 2025 Louis Foster #45 ed Mick Schumacher #47. L’ex pilota di Alpine per il FIA World Endurance Championship debutta in North America prendendo il posto del canadese Devin DeFrancesco

Confermata anche la line-up di Ed Carpenter Racing con l’ex pilota di F1 e vincitore della Indy 500 Alexander Rossi #21 insieme a Christian Rasmussen #20, vincitore per la prima volta in carriera nelle ultime tappe del 2025.

Ritorno nel 2026 dopo una breve assenza per Romain Grosjean, in azione nel 2025 in GTP nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Lamborghini Squadra Corse. Il francese ex pilota di F1 dividerà il box di Dale Coyne Racing insieme all’ex campione FIA F3 e Indy NXT Dennis Hauger.

Purtroppo sono invece infinite le incognite per PREMA Racing. La squadra italiana che ha ottenuto la pole nell’ultima Indy 500 ha gareggiato lo scorso anno con ll’israeliano Robert Shwartzman #83 e l’inglese Callum Ilott #90. Tante però le vicende che negli ultimi mesi hanno coinvolto la realtà tricolore, difficoltà che hanno portato la squadra italiana a rinunciare all’opening round di St. Petersburg.