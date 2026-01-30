Indycar
IndyCar, Washington D.C. entra nel calendario 2026. Firmato l’ordine esecutivo di Donald Trump
La stagione 2026 della NTT IndyCar Series avrà una competizione extra tra le strade di Washington D.C. Roger Penske è riuscito nell’obiettivo, l’annuncio è stato effettuato alla Casa Bianca dopo una firma di un ordine esecutivo da parte del Presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump.
L’evento, all’intenro di un tracciato non permanente all’intero di Washington D.C, si terrà nel weekend del 23 agosto e celebrerà il 250mo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America.
La corsa sarà gestito dall’IndyCar in coordinamento con una task force che vedrà coinvolti il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti e l’Ufficio Esecutivo del Sindaco di Washington, D.C. La sfida sarà gratuita per gli spettatori e diventa automaticamente il sesto street circuit del calendario.
Trump ha dichiarato in una nota ufficiale: “Le gare dell’IndyCar sono motivo di orgoglio e di intrattenimento per la nostra nazione, ed è per questo che sono lieto di annunciare il Gran Premio Freedom 250 di Washington, D.C. Questa gara, la prima gara automobilistica in assoluto a svolgersi nella capitale della nazione”.
La IndyCar segue la NASCAR nelle celebrazioni dei 250mo anniversario degli USA. La serie a ruote coperte onorerà la Nazione a giugno con una nuovissima prova presso la Base Navale Coronado in quel di San Diego (California).
CALENDARIO AGGIORNATO NTT INDYCAR SERIES
GP St. Petersburg – 1 marzo
Phoenix Raceway – 7 marzo
GP Arlington – 15 marzo
Barber Motorsport Park – 29 marzo
GP Long Beach – 19 aprile
Indianapolis GP (Road Course) – 9 maggio
110ma 500 Miglia Indianapolis – 24 maggio
GP Detroit – 21 maggio
WWT Raceway – 7 giugno
Road America – 21 giugno
Mid-Ohio – 5 giugno
Nashville Speedway – luglio
Portland International Raceway – 9 agosto
Markham – 16 agosto
Washington – 23 agosto
Milwaukee Mile race-1 – 29 agosto
Milwaukee Mile race-2- 30 agosto
WeatherTech Raceway Laguna Seca – 6 settembre