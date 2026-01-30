IndyCar, Washington D.C. entra nel calendario 2026. Firmato l’ordine esecutivo di Donald Trump

La stagione 2026 della NTT IndyCar Series avrà una competizione extra tra le strade di Washington D.C. Roger Penske è riuscito nell’obiettivo, l’annuncio è stato effettuato alla Casa Bianca dopo una firma di un ordine esecutivo da parte del Presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump.

L’evento, all’intenro di un tracciato non permanente all’intero di Washington D.C, si terrà nel weekend del 23 agosto e celebrerà il 250mo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

La corsa sarà gestito dall’IndyCar in coordinamento con una task force che vedrà coinvolti il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti e l’Ufficio Esecutivo del Sindaco di Washington, D.C. La sfida sarà gratuita per gli spettatori e diventa automaticamente il sesto street circuit del calendario.

Trump ha dichiarato in una nota ufficiale: “Le gare dell’IndyCar sono motivo di orgoglio e di intrattenimento per la nostra nazione, ed è per questo che sono lieto di annunciare il Gran Premio Freedom 250 di Washington, D.C. Questa gara, la prima gara automobilistica in assoluto a svolgersi nella capitale della nazione”.

La IndyCar segue la NASCAR nelle celebrazioni dei 250mo anniversario degli USA. La serie a ruote coperte onorerà la Nazione a giugno con una nuovissima prova presso la Base Navale Coronado in quel di San Diego (California).

CALENDARIO AGGIORNATO NTT INDYCAR SERIES

GP St. Petersburg – 1 marzo

Phoenix Raceway – 7 marzo

GP Arlington – 15 marzo

Barber Motorsport Park – 29 marzo

GP Long Beach – 19 aprile

Indianapolis GP (Road Course) – 9 maggio

110ma 500 Miglia Indianapolis – 24 maggio

GP Detroit – 21 maggio

WWT Raceway – 7 giugno

Road America – 21 giugno

Mid-Ohio – 5 giugno

Nashville Speedway – luglio

Portland International Raceway – 9 agosto

Markham – 16 agosto

Washington – 23 agosto

Milwaukee Mile race-1 – 29 agosto

Milwaukee Mile race-2- 30 agosto

WeatherTech Raceway Laguna Seca – 6 settembre