Hockey ghiaccio femminile: secca vittoria della Cechia sulla Finlandia alle Olimpiadi 2026
Nell’ultima gara di domenica 8 febbraio, la Cechia batte la Finlandia 2-0, in un incontro valido per il gruppo A del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Punti pesanti per le Ceche in ottica “teste di serie” verso i quarti di finale.
LA CRONACA
Succede tutto nel primo periodo. Pistekova porta dopo meno di tre minuti in vantaggio le rossoblu che fronteggiano la reazione finlandese, complice anche un paio di penalità contro, e al 18′ trovano il raddoppio con Mlynkova.
Si va al riposo sul 2-0, un risultato che nonostante i tentativi della Finlandia non muterà più, anche perché la Cechia non riuscirà a sfruttare – contestualmente – le chance di allungare durante il corso della gara.
Importante il dato sui tiri in porta: 24 per le ceche, 25 per le finlandesi. Numeri che fanno capire comunque quanto equilibrio ci sia stato in questa gara.
Classifica del Gruppo A: USA 6 (2 gare giocate), Cechia 4 (3 gare giocate), Canada 3 (1 gara giocata), Svizzera 2 (2 gare giocate), Finlandia 0 (2 gare giocate)