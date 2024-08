Thomas Bach lascerà la guida al CIO alla fine del secondo mandato: “I tempi richiedono nuovi leader”

Questo in corso sarà l’ultimo mandato di Thomas Bach alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. Dopo settimane di rumors circa il suo futuro, il numero uno tedesco ha confermato la sua scelta (con la non poca sorpresa dei presenti) in occasione della centoquarantaduesima sessione del CIO. Dal 25 giugno 2025 ci sarà quindi un nuovo leader.

“Un cambio di leadership aiuterà la nostra organizzazione al massimo”, ha detto Bach, Il quale ha poi ha aggiunto: “Non sono il miglior capitano. I tempi nuovi richiedono nuovi leader. So che con questa decisione sto deludendo molti di voi, ma è nel migliore interesse del nostro amato movimento olimpico”. Il teutonico aveva assunto la carica il 10 settembre 2013.

E quando mancano ancora dieci mesi alla fine del mandato, ai piani alti impazza già il toto successore. Il principale indiziato attualmente sembra essere l’attuale Presidente della World Athletics Sebastian Coe che, non a caso, al momento ha glissato tutte le domande in marito sulla questione.

Il nuovo Presidente del CIO verrà eletto a marzo 2025, in una sessione nell’antica Olimpia, per poi raccogliere l’eredità di Bach dal 26 giugno.