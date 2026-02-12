Il presidente Mattarella ci scherza su: “Non posso fare appropriazione indebita, le medaglie di questi giorni sono degli atleti”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è goduto lo spettacolo del superG femminile nel parterre a Cortina D’Ampezzo. Il capo dello Stato, mostrando il solito grande interesse per le gesta degli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, è stato testimone dell’impresa di Federica Brignone, capace di conquistare un oro a Cinque Cerchi che alla vigilia sembrava molto complicato.

Mattarella che, da questo punto di vista, ha dato seguito anche alla sua “nomea” di portafortuna per la compagine tricolore, dal momento che alla sua presenza sovente sono corrisposte grandi prestazioni degli alfieri della formazione nostrana in questi Giochi.

Invitato a Casa Italia a Cortina per incontrare anche Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo nel doppio misto del curling, ricordando il loro oro olimpico quattro anni fa a Pechino, Mattarella ci ha tenuto a sottolineare quale sia il significato di questo risultato.

“Sono onoratissimo di far visita in questa circostanza per rendere omaggio a entrambi per la conquista di un bronzo non facile, dovendo confermare quanto si era fatto nell’edizione precedente. Complimenti a voi e a tutti gli atleti, che state rappresentando l’Italia nel segno dell’amicizia. Del resto, questo è il senso anche di Casa Italia, ovvero la condivisione della fraternità umana“, ha sottolineato il capo dello Stato.

E poi una battuta dedicata al presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, sul suo essere portafortuna: “Vorrei dire al presidente Buonfiglio che io tutto posso fare tranne che appropriazione indebita (sorride ndr.). Le medaglie di questi giorni sono degli atleti e la mia presenza è solo frutto della mia fortuna, nell’assistere a queste gare. L’importante è lo spirito con cui competono e a voi va il mio personale apprezzamento, grazie a auguri“, ha concluso.