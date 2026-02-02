Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Il momento magico del Tennis”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Paolo Bertolucci, storico protagonista del tennis azzurro e vincitore della Coppa Davis 1976, simbolo di una generazione che ha scritto pagine indelebili dello sport italiano; Laura Golarsa, ex tennista professionista e oggi apprezzata commentatrice di Sky Tennis, voce competente e appassionata del grande tennis internazionale; Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport, tra i volti più riconoscibili del racconto televisivo del tennis; Raimondo Ricci Bitti, consigliere della Federazione Italiana Tennis, profondo conoscitore delle dinamiche istituzionali e strategiche del movimento tennistico. Segui la diretta: https://lnkd.in/ezVnCd7 #fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna