Ian Matteoli si batte con onore ed è 5° nella finale del Big Air di snowboard. Oro al Giappone

Non è mancato lo spettacolo nella finale del Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella fantastica cornice del Livigno Snow Park, al termine di tre manche molto equilibrate e tese, la medaglia d’oro è stata conquistata dal giapponese Kira Kimura che, nei tre salti, ha fatto segnare un punteggio complessivo di 179.50, grazie soprattutto ad una spettacolare terza run.

Il 2004 nipponico, terzo al termine delle qualifiche, è riuscito ad anticipare gli avversari con un ultimo trick perfetto, che gli è valso lo score di 90.50, il migliore della serata nel momento più importante. Oro quindi per Kimura e doppietta per il “Paese del Sol Levante”. L’argento è infatti stato conquistato dal più quotato giapponese Ryoma Kimata, campione del mondo in carica.

L’asiatico ha visto spegnersi i sogni per il titolo olimpico solo nel terzo salto, concluso in maniera non perfetta. Punteggio finale di 171.50 per Kimura che è comunque riuscito ad anticipare il cinese Yiming Su. Il campione olimpico di Pechino 2022 si deve accontentare del bronzo con il punteggio di 168.50. Ha dato tutto alla sua prima partecipazione olimpica anche Ian Matteoli, che ci ha fatto sognare fino alla fine.

Il giovane azzurro, dopo una prima run non brillante, ha concluso due buoni salti da 80,25 e 82,25, che lo hanno collocato nella quinta posizione finale. Lo score finale di 162.50 non è purtroppo bastato al classe 2005 per salire sul podio ma l’italiano può comunque ritenersi soddisfatto del piazzamento dopo una stagione travagliata.