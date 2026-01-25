Hockey Pista
Hockey pista: Trissino e Bassano vanno a segno nei posticipi di A1
In attesa delle partite di febbraio, che completeranno il turno, altre due gare della 16esima giornata della stagione regolare della Serie A1 di hockey su pista sono andate in archivio: i posticipi di domenica 25 gennaio.
Doppia vittoria quasi in fotocopia per le venete capoclassifica: Bassano, si è imposto 3-8 a Lodi, Trissino invece ha messo a referto un 3-7 a Follonica.
Bassanesi trascinati dalle reti di Facuno Posito e Giuliani, entrambi firmatari di una doppietta, Trissinesi invece illuminati dalla vena realizzativa di Gavioli e Joao Miguel Pinto Almeida. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 15 – SABATO 17 E DOMENICA 18 GENNAIO
|21/1/26 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|A.F.P. Giovinazzo
|3-3
|24/1/26 ore 20:45
|Azzurra Novara
|C.G.C. Viareggio
|2-5
|24/1/26 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|H.C. Castiglione
|7-3
|25/1/26 ore 18:00
|Amatori Wasken Lodi
|Hockey Bassano 1954
|3-8
|25/1/26 ore 18:00
|Follonica Hockey 1952
|Hockey Trissino
|3-7
|24/2/26 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|H.R.C. Monza
|4/2/26 ore 20:45
|Hockey Breganze
|Hockey Sarzana
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Ubroker H.Bassano 1954
|39
|16
|40
|V-S-V
|2
|Hockey Trissino
|38
|16
|74
|V-S-S
|3
|C.G.C. Viareggio
|35
|16
|15
|V-P-V
|4
|Amatori Wasken Lodi
|32
|15
|30
|V-V-V
|5
|Why Sport H.C. Valdagno
|29
|14
|22
|V-V-P
|6
|TeamService Car H.R.C. Monza
|27
|15
|8
|V-S-P
|7
|C.P. Grosseto 1951
|27
|16
|9
|V-P-V
|8
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|22
|15
|1
|S-V-P
|9
|Hockey Sarzana
|21
|15
|-3
|S-V-P
|10
|H.C. Forte dei Marmi
|14
|16
|-15
|S-V-P
|11
|TR Azzurra Novara
|9
|16
|-22
|S-S-S
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|8
|15
|-21
|S-V-P
|13
|Blue Factor H.C. Castiglione
|7
|16
|-59
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|3
|15
|-75
|V-S-S
