Hockey ghiaccio femminile: gli USA travolgono la Cechia alle Olimpiadi 2026

Un messaggio forte e chiaro a tutti. Gli USA dell’hockey su ghiaccio femminile puntano al bersaglio grosso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella partita d’esordio del loro cammino nel Gruppo A infatti le statunitensi hanno travolto 5-1 la Cechia.

LA CRONACA

Americane che “pronti via” partono con il piede puntato sull’acceleratore: nel primo tempo sfornano 14 tiri verso la porta avversaria, a fronte dei 3 della rappresentativa europea, andando al riposo con l‘1-0 in tasca grazie alla rete di Carpenter.

Nella seconda ripresa la musica non cambia. In apertura subito Dunne e Scamurra mandano le yankees sul 3-0 per chiudere i conti. Poi, a cavallo della mezz’ora: un botta e risposta fra Jurickova e Knight sistema la gara sul 4-1 facendo siglare il gol della bandiera alle ceche.

Gli ultimi venti minuti regalano una sola emozione, quella che vale a Scamurra la doppietta personale e il 5-1 per gli USA che nel Gruppo A (in attesa di Finlandia-Canada, rinviata a causa di problemi di salute delle finniche), volano in vetta alla classifica.