Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 6 febbraio, tv, programma, streaming

Dopo le partite di ieri che hanno aperto il programma, l’agenda dell’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue senza sosta fra gare del Gruppo A e match del Gruppo B.

In questo venerdì 6 febbraio, data che coincide con la Cerimonia d’Apertura dei Giochi, saranno due le partite in programma: la prima Francia-Giappone alle 12.10, la seconda Cechia-Svizzera alle ore 14.40

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (venerdì 6 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming Discovery Plus e HBO Max. La gara fra Cechia e Svizzera inoltre sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1 e su DAZN.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI

Venerdì 6 febbraio



Ore 12.10 Francia-Giappone (Gruppo B)

Ore 14.40 Cechia-Svizzera (Gruppo A)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati. Cechia-Svizzera inoltre sarà visibile anche su Eurosport 1 e DAZN.