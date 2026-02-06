Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 6 febbraio, tv, programma, streaming
Dopo le partite di ieri che hanno aperto il programma, l’agenda dell’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue senza sosta fra gare del Gruppo A e match del Gruppo B.
In questo venerdì 6 febbraio, data che coincide con la Cerimonia d’Apertura dei Giochi, saranno due le partite in programma: la prima Francia-Giappone alle 12.10, la seconda Cechia-Svizzera alle ore 14.40
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (venerdì 6 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming Discovery Plus e HBO Max. La gara fra Cechia e Svizzera inoltre sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1 e su DAZN.
CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI
Venerdì 6 febbraio
Ore 12.10 Francia-Giappone (Gruppo B)
Ore 14.40 Cechia-Svizzera (Gruppo A)
HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati. Cechia-Svizzera inoltre sarà visibile anche su Eurosport 1 e DAZN.