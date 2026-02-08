Dove vedere in tv Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Una vittoria e una sconfitta, il bilancio della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio inizia a definirsi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ora però per il Blue Team di Bouchard è arrivato il momento di una nuova gara da mettere nel mirino, quella contro il Giappone.

La partita di lunedì 9 gennaio, alle ore 12.10, sbilancerà in un senso o nell’altro il ruolo di marcia di Mattivi e compagne nella corsa ai quarti di finale (3 posti a disposizione su 5 nella Pool B). A referto ci sono un 4-1 contro la Francia e un 1-6 patito contro la Svezia. Le nipponiche, dal canto loro, hanno battuto le transalpine (3-2 al photofinish) e perso senza storia (5-2) contro la Germania. Per le azzurre quindi, vincere sarà fondamentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; in diretta streaming gratuita su Rai Play e su Eurosport 2, DAZN, Discovery plus e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Lunedì 9 febbraio

Ore 12.10 Italia vs Giappone – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.