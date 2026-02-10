Hockey ghiaccio femminile, chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Un onore sfidare le maestre

Si chiude con un bilancio in perfetta parità il percorso della Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio nella fase a gironi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno perso come da pronostico con Svezia (1-6) e Germania (1-2), togliendosi però l’enorme soddisfazione di volare ai quarti di finale grazie alle vittorie su Francia (4-1) e soprattutto Giappone (3-2).

L’Italia si è piazzata in terza posizione nel gruppo B (passavano proprio le migliori tre), dimostrando sul campo di poter tenere testa ad alcune formazioni che frequentano da anni la Top Division mondiale e che fanno parte della top10 del ranking IIHF. Si tratta di un traguardo strepitoso per il movimento femminile tricolore, ripensando all’unica (disastrosa) precedente apparizione olimpica di Torino 2006 ma anche soltanto alla situazione di dodici mesi fa.

Nadia Mattivi e compagne sono consapevoli di aver già vinto il loro torneo, ma adesso si profila all’orizzonte un quarto di finale di lusso contro Stati Uniti o Canada, le due superpotenze dell’hockey femminile mondiale e grandi favorite per la medaglia d’oro a Milano. Il Blue Team sfiderà infatti al prossimo turno (data e orario ancora da definire) la prima classificata del gruppo A, che verrà fuori dallo scontro diretto di stasera tra le due squadre nordamericane.

Canada e USA sono ad oggi tre o quattro categorie sopra al livello delle azzurre (e almeno due spanne sopra a tutte le altre), quindi le ragazze guidate dall’head coach Eric Bouchard sono destinate a perdere anche con un ampio scarto ma potranno godersi un momento storico per l’hockey italiano ed il punto più alto della loro carriera.