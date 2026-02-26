Golf, quartetto in testa in Sudafrica. Ancora bene Laporta

Sono 4, dopo le prime 18 buche, i golfisti in testa al South African Open Championship, torneo del Dp World Tour che si sta svolgendo a Stellenbosch e che mette in palio 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai. A guidare la classifica sono lo spagnolo Alejandro Del Rey, il sudafricano Dean Burmester, il finlandese Oliver Lindell e il britannico Joe Dean con lo score di -5 (65 colpi). Ancora ottima, dopo la prestazione della settimana scorsa che lo ha visto chiudere il Kenya Open in 4a piazza, la forma di Francesco Laporta. Il pugliese ha infatti girato nella giornata odierna in -4 e si trova in T5 ad appena un colpo di distanza dai leader insieme a Nathan Kimsey, Johannes Veerman e Herman Loubser.

Chiude la top 10 un gruppetto a -3 sul totale composto, tra gli altri, da Dylan Frittelli e il connazionale Casey Jarvis, Angel Ayora e Kiradech Aphibarnrat. Indietro, invece, per ora, i due favoriti alla vigilia: lo statunitense Patrick Reed, vincitore di due tornei in stagione (il Qatar Masters e il Dubai Desert Classic) e protagonista di un 2° posto al Bahrain Championship; lo scozzese Calum Hill, 2° al Qatar Masters e 2° in Bahrain. Reed ha chiuso la prima giornata in +1 mentre lo scozzese in pari al par. Attardati in classifica anche il transalpino Romain Langasque (in par), l’olandese Joost Luiten (in +1) e il sudafricano Dylan Naidoo (attuale defending champion cha ha girato in +3).

Chiudono in par anche Matteo Manassero e Gregorio De Leo. Il veronese classe ’93 ha portato in club house un discreto 70 con 3 birdie un bogey e un doppio bogey mentre il biellese ha girato sempre in 70 con 2 bogey e due birdie. Il campo, attualmente, non gioca così facile. Sono solamente 41, infatti, i giocatori sotto par dopo R1 con score non troppo bassi e tanti golfisti appaiati.