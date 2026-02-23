Golf, Bridgeman vince il primo titolo in carriera al Genesis Invitational

Prima vittoria in carriera di un certo livello per Jacob Bridgeman. Il 26enne passato professionista nel 2022, infatti, si è imposto nel The Genesis Invitational con lo score di -18 sul totale e con un colpo di vantaggio sul secondo posto ricoperto da Kurt Kitayama e Rory McIlroy (-17). Con questo titolo, Bridgeman, oltre a incassare un assegno da 4 milioni di dollari (il montepremi totale era di 20) si aggiudica ben 700 punti FedEx Cup. Bridgeman è il primo giocatore in stagione che, posizionato oltre al 50º posto in classifica è riuscito ad imporsi in un torneo (la vittoria gli vale anche la top 25 provvisoria).

Quarto posto a -16 per Adam Scott che qui al The Riviera Country Club, situato in California e più precisamente a Pacific Palisades nella città metropolitana di Los Angeles, vinse nel 2020. Quinto, invece, il sudafricano Aldrich Potgieter a -15 mentre 6º, sempre in solitaria, Jake Knapp a -13. Chiude la top 10 un gruppetto d’onore in T7 con Collin Morikawa (in forma dopo aver vinto la scorsa settimana a Pebble Beach), Tommy Fleetwood, Cameron Young, Ryan Fox e Xander Schauffele.

Appena fuori dalla top 10 il n.1 al mondo Scottie Scheffler. Il fuoriclasse statunitense ha chiuso il Genesis Invitational in T12 a – 11 appaiato, tra gli altri, anche a Jordan Spieth e Alex Noren, quest’ultimo sempre più in forma dopo il rientro ai massimi livelli dello scorso anno. Solamente T20, invece, per il defending champion Ludvig Aberg che qui, l’anno scorso, chiuse a -12 davanti di un colpo all’americano Maverick McNealy. Si interrompe, così, la striscia di top 10 incredibile che stava contrassegnando la carriera di Scheffler. Non usciva dai primi dieci della classifica di alcun torneo dallo scorso The ayers Championship tenutksi a marzo 2025. I risultati più alti che aveva ottenuto erano due T8 all’RBC Heritage e al Genesis Scottish Open.

Adesso il PGA Tour volerà in Florida, più precisamente a Palm Beach, per il Cognizant Classic, torneo che metterà in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx.