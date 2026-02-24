Golf, il PGA Tour si sposta in Florida. Tutto pronto per il Cognizant Classic

Chiuso il The Genesis Invitational con la prima vittoria sul tour maggiore di Jacob Bridgeman, il PGA Tour vola in Florida, più precisamente a Palm Beach, per il Cognizant Classic, torneo che mette in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx e che, l’anno scorso, vide vincitore lo statunitense Joe Highsmith con lo score di -19 proprio davanti a Bridgeman di 2 colpi (che in quell’occasione arrivò 2° a pari merito con J.J. Spaun).

Lo storico torneo che si disputa dal 1972 e che nel corso degli anni ha visto alcuni nomi importanti del golf mondiale imporsi tra i vincitori (Lee Trevino, Jack Nicklaus, Fred Couples, Nick Price, Mark Calcavecchia, Vijay Singh, Matt Kuchar, Rory McIlroy e Rickie Fowler) vedrà la partecipazione di diversi golfisti a caccia di punti. Tra questi ci saranno sicuramente Nick Dunlap, i danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard, il tedesco Stephan Jaeger, il coreano Tom Kim e Brooks Koepka, tornato quest’anno dal LIV. Presenti sui fairway del PGA National anche l’irlandese Shane Lowry, il norvegese Kristoffer Reitan, il finlandese Sami Valimaki e il sudafricano Erik Van Rooyen.

Il Cognizant Classic si situa esattamente a metà tra due dei più gettonati Signature Event della programmazione annuale. Da una parte il The Genesis Invitational e dall’altro l’Arnold Palmer Invitational, evento che si disputerà sempre in Florida, questa volta ad Orlando, e che metterà in palio nuovamente 20 milioni di dollari con 700 punti FedEx.

Il Champion Course del PGA National è un par 71 lungo 7223 yarde (6.604 metri) con 3 par 5 e 4 par 3.