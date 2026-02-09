Golf, Gotterup sale a quota 2 in stagione. Prestazione stupenda al WM Phoenix Open

Doppietta personale in stagione per Chris Gotterup che, dopo aver vinto il Sony Open alle Hawaii, fa suo anche il WM Phoenix Open. Lo statunitense ha sbaragliato il giapponese Hideki Matsuyama alla prima buca di playoff e ha conquistato, così, il 4º titolo in carriera sul PGA Tour dopo il Myrtle Beach Classic nel 2024 e lo Scottish Open nel 2025. Con questo titolo Gotterup guadagna 1,728 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup.

Ancora un altro torneo magistrale, tuttavia, per Scottie Scheffler, arrivato ad un solo colpo dai playoff (si è fermato sul -15 totale con uno score nell’ultima giornata di -7). Il n.1 al mondo si è ritrovato in T3 appaiato ad Akshay Bhatia, Si Woo Kim, Nicolai Hojgaard e Michael Thorbjornsen. Ottava piazza in solitaria per Jake Knapp, a -14, e 9ª per Matt Fitzpatrick a -13. Chiudono la top 10 Coody, Hovland e Hisatsune a -12. Scheffler, su due tornei disputati, ha un primo posto (al The American Express) e un T3 qui. Qualcosa di spaventoso se si proietta sull’intero arco stagionale. Per il norvegese Hovland, invece, si tratta della prima top 10 da agosto scorso quando si classificò 7imo al BMW Championship.

Da segnalare la top 20 di Rickie Fowler, qui vincitore nel 2018. Il nativo di Murrieta, California, ha aperto bene il 2026 conquistando due T18 tra il The American Express e l’evento appena conclusosi. Leggermente attardato, invece, Ben Griffin. L’americano ha chiuso in T28 a -7 sul totale dopo un’ultima giornata in 70 colpi che lo ha frenato rispetto al field. Deludente anche il torneo di Xander Schauffele che chiude la rassegna in Arizona con una 41esima posizione a pari merito in -5.