Golf, Laporta in testa in Sudafrica. In palio un posto al The Masters

Il South African Open Championship, terminato il 2° round, entra ufficialmente nel vivo. E lo fa con un giocatore italiano in testa dopo 36 buche. Francesco Laporta, infatti, ha chiuso il venerdì con un score totale di -10 (66-64) prendendosi la vetta del leaderboard di appena un colpo sugli inseguitori Nathan Kimsey (2° a -9) e Dean Burmester (3° a -8).

Il 35enne pugliese ha fatto solamente 4 bogey in 2 giorni (di cui 3 nella giornata di ieri) e ben 14 birdie partendo già molto deciso questa mattina girando le prime 5 buche 4 sotto. Laporta arriva in Sudafrica, più precisamente a Stellenbosch, con alle spalle un 4° posto in Kenya, dato che conferma il buono stato di forma dell’azzurro. In palio per il vincitore di questa settimana, tra le altre cose, un posto al The Masters che si giocherà ad Augusta dal 9 al 12 aprile.

Top 5 chiusa dai sudafricani Hennie Du Plessis (3° la scorsa settimana) e Herman Loubser insieme al britannico Joe Dean, tutti e 3 a -7. Il thailandese Kiradech Aphibarnrat, invece, sale in T 7 a -6 dopo due giri in 67 insieme al giapponese Rikuya Hoshino e allo spagnolo Alejandro Del Rey, leader dopo R1. Chiudono la top 10 Branden Grace, Casey Jarvis e Adrian Otaegui a -5 in T10. Si è ripreso anche lo scozzese Calum Hill dopo una sbiadita prestazione nella prima giornata. Oggi si ritrova a -3 sul totale (con un -3 di giornata) in T19. Non ha invece trovato il suo ritmo Patrick Reed che dopo il +1 di ieri ha chiuso in pari al par sul totale grazie al 69 di oggi. Quanto basta, comunque, per passare il taglio (posto a +1) e giocare il week end.

Rimane escluso dal taglio solamente Gregorio De Leo che ha terminato le prime 36 buche in +3 con due giri in 70-73 mentre Matteo Manassero, che ha girato in 70-71, si ritrova qualificato per il fine settimana e sarà dunque della partita nuovamente domani.