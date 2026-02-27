Golf, Smotherman comanda la leaderboard dopo il primo round del Cognizant Classic

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizione mettendosi alle spalle il primo round del Cognizant Classic (montepremi 9.6 milioni di dollari). L’evento nato nel 1972 e conosciuto fino a pochissimi anni orsono con il nome di Honda Classic, vede al comando Austin Smotherman. L’americano guida la classifica con lo score provvisorio di -9 (62 colpi) grazie ad un solidissimo round bogey free e vanta un colpo di margine sul suo più immediato inseguitore.

In due hanno fatto la differenza con il colombiano Nico Echavarria incollato in seconda posizione con una sola lunghezza di distanza. Ben 5 i colpi che separano il battistrada dal gruppetto dei terzi. Al terzo posto con il punteggio di -4 troviamo infatti il norvegese Kristoffer Reitan, lo svedese Pontus Nyholm e gli statunitensi Kevin Roy, Daniel Berger e Taylor Moore. Alle spalle di Smotherman ed Echevarria la classifica è cortissima con ben 65 golfisti racchiusi in un fazzoletto di soli 5 colpi.

Sul percorso par 71 del PGA National Resort and Spa di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti d’America), chiudono la top ten in nona posizione con -3 l’inglese Aaron Rai, il canadese Sudarshan Yellamaraju, il taiwanese Kevin Yu e gli statunitensi Keith Mitchell, William Mouw, Hank Lebioda, Beau Hossler, Max McGreevy, Michael Brennan e Joel Dahmen. Classifica che ovviamente ha ancora molto da dire, con Smotherman che si giocherà già tanto nel secondo round.

Soltanto 35esima posizione con lo score di -1 per Joe Highsmith. L’americano, vincitore dell’edizione 2025, incappa in una tornata altalenante piazzando 4 birdie intervallati da 3 bogey e dovrà necessariamente correggere il tiro per cercare un difficile back-to-back. Nella serata italiana spazio al secondo round che ci dirà qualcosa in più circa il tentativo di fuga di Smotherman ed Echavarria.