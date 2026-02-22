Golf, Jarvis vince in Kenya ma Laporta è da sogno

È terminato dopo una lunga pausa dovuta a temporali il Kenya Open, torneo che ha messo in palio 2.7 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. A uscire vincitore dal terzultimo appuntamento dell’International Swing del Dp World Tour è stato il sudafricano Casey Jarvis che, dopo un ultimo giro in -8 ha chiuso avanti di ben 3 colpi su Davis Bryant (2º a -22) e Hennie Du Plessis (3º a -21). Prestazione maiuscola dell’azzurro Francesco Laporta. Il 35enne pugliese ha infatti chiuso la rassegna keniota in 4ª piazza in solitaria a -20 con una domenica chiusa in -5. Lo score dell’italiano recita un ottimo 66-64-65-65.

A chiudere la top 10 ci sono in 5ª posizione Nathan Kimsey e Jacob Skov Olesen, Matthew Jordan in 7ª, Angel Ayora in 8ª (dopo aver iniziato l’ultimo round da leader), e Ricardo Gouveia, Cameron Adam, Frederic Lacroix, Sebastian Soderberg e Romain Langasque in T9.

In T23 ha chiuso, invece, l’unico altro azzurro ad aver passato il taglio sui fairway del Karen Country Club di Nairobi, ovvero Gregorio De Leo. Il biellese ha chiuso il torneo con un giro in -4 per un totale di -13.

Per Laporta di tratta della prima top 5 dal 2022, anno in cui arrivò 4º al Made in Himnerland, torneo che si è disputato dal 2014 al 2023 in Danimarca. Per il pugliese fin qui in stagione si annoverano quindi una top 5, una top 25 al Mauritius Open e una 16esima posizione al Bahrain Championship.

Adesso il Dp World Tour volerà in sudafrica per gli ultimi due appuntamenti dell’International Swing che si disputeranno rispettivamente a Stellenbosch (African Open Championship) e a Johannesburg (Joburg Open).