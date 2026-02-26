Paura per Andrea Pavan: cade per diversi piani da un ascensore. Non è in pericolo di vita

Una notizia scuote il mondo del golf italiano e internazionale. Andrea Pavan è rimasto gravemente ferito nel corso del South African Open di questa settimana, in quello che è stato definito da più testimoni un vero e proprio “incidente assurdo”. Come riportato dal canale social “golfeturismo“, il golfista italiano sarebbe caduto nel vano di un ascensore: le porte si sarebbero aperte regolarmente al suo piano, ma la cabina non era presente. Pavan sarebbe così precipitato per diversi piani, riportando ferite importanti.

Le prime informazioni diffuse indicano che, pur non essendo in pericolo di vita, l’azzurro ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico ed è rimasto per diverse ore in sala operatoria. Sono attesi aggiornamenti ufficiali che chiariranno con maggiore precisione la dinamica dell’incidente e le sue condizioni di salute.

Nato a Roma il 27 aprile 1989, Pavan è uno dei golfisti italiani più importanti degli ultimi anni, impegnato sul DP World Tour. La sua carriera è stata segnata da un talento precoce e da una costante crescita a livello internazionale.

Ha conquistato due vittorie nel massimo circuito europeo, imponendosi al D+D Real Czech Masters nel 2018 e al BMW International Open nel 2019. Nello stesso periodo ha raggiunto anche la top 100 del ranking mondiale, confermandosi tra i migliori giocatori del panorama internazionale.

Prima di affermarsi sul DP World Tour, si era già messo in evidenza sul Challenge Tour, dove ha ottenuto quattro vittorie, dimostrando grande continuità di rendimento. Anche negli ultimi mesi ha confermato la propria competitività con risultati di rilievo, tra cui una top 10 al Bahrain Championship nel febbraio 2026 e un piazzamento di vertice al Genesis Championship in Corea del Sud nell’ottobre 2025.

L’incidente avvenuto in Sudafrica interrompe bruscamente il suo percorso agonistico, ma l’attenzione ora è tutta rivolta alla sua ripresa, in attesa di buone notizie.