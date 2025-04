Golf, il DP World Tour atterra in Cina: Andrea Pavan ed Edoardo Molinari al via

Bentornato DP World Tour: dopo una pausa di quasi 20 giorni (l’ultimo torneo giocato è stato l’Indian Open vinto dallo spagnolo Eugenio Chacarra), il circuito maggiore europeo riparte dalla Cina con un evento, il China Open, ospitato all’Enhance Anting Golf Club di Shanghai, che mette in palio 2.55 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai. L’appuntamento, in scena da giovedì 17 a domenica 20 aprile, è il penultimo dell’Asian Swing, fase del DP World Tour che terminerà alla fine di questo mese sempre nel continente asiatico con l’Hainan Classic.

Fondato nel 1995, il China Open è il torneo internazionale di golf professionistico più longevo dell’intera Nazione, parte del programma del DP World Tour dal 2004. A difendere il titolo sarà Adrian Otaegui che qui, l’anno scorso, recuperò cinque colpi di svantaggio nell’ultimo giorno conquistando il quinto successo sul circuito europeo. I più pericolosi, tuttavia, risultano il giapponese Keita Nakajima e lo spagnolo Eugenio Chacarra. Il primo ha conseguito due secondi posti consecutivi ed ha nel mirino l’allungo in cima alla classifica della Race to Dubai, il secondo, invece, dovrà dimostrare che il successo in India non è stato semplicemente un caso, ma che il suo gioco è più solido che mai.

Fondamentale i movimenti di classifica in vista del prossimo Major: i primi 3 al termine dell’Asian Swing, infatti, si qualificheranno direttamente per il PGA Championship, che verrà ospitato all’interno del Quai Hollow Club dal 15 al 18 maggio. Attualmente la classifica vede, oltre ai già citati Nakajima e Chacarra, che ricoprono rispettivamente la prima e la seconda posizione, l’inglese Richard Mansell in terza, il francese Adrien Saddier in quarta e l’olandese Joost Luiten in quinta. Al via non ci saranno, però, né Mansell né Saddier: spazio, quindi, da dietro, per cercare di racimolare punti preziosi e mettere nel mirino l’ultimo appuntamento cinese per strappare il terzo posto ed il pass per il Quai Hollow.

Tra gli italiani si schiereranno al via, invece, Andrea Pavan ed Edoardo Molinari. Pavan, attualmente al 42° posto in Race to Dubai e numero 266 al mondo, arriva a Shanghai con 2 top 10 negli ultimi 3 tornei. Molinari, invece, 134° in Race to Dubai e numero 517 del mondo, ha preso parte a soli due tornei nel 2025 ma ha già messo in cascina un ottimo 9° posto in India.