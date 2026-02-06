Golf: Patrick Reed resta leader a metà Qatar Masters. De Leo e Migliozzi in zona alta

Si è concluso il secondo giro del Qatar Masters a Doha. E a comandare tutto è di nuovo Patrick Reed, stavolta da solo: l’americano stavolta gira in -5, ma tanto gli basta per restare davanti alla generalità dei golfisti di scena nella capitale qatariota. Per lui un totale di -12 entrando nel fine settimana che si preannuncia, comunque, altamente infuocato.

Alle sue spalle lo svedese Joakim Lagergren, che gira in -6 con un eagle e quattro birdie e si trova a un solo colpo da Reed, distanziando della stessa misura il duo al terzo posto, formato dall’ex co-leader, il neozelandese Daniel Hillier, e il sudafricano Richard Sterne. In quinta posizione a -9 lo scozzese Ewen Ferguson, l’inglese Matt Wallace e lo spagnolo Angel Ayora, tutti in predicato di essere protagonisti; ottavi a -8 il giapponese Kota Kaneko e il danese Jacob Skov Olesen.

Le prime, e pur sempre buone, notizie in casa Italia arrivano dal gruppo dei decimi. Gregorio De Leo non ha la stessa giornata di ieri, ma gli basta il -1 per restare, appunto, decimo a -7 in compagnia molto ampia, fra l’altro di golfisti tutti di Paesi differenti: l’australiano David Micheluzzi, l’inglese Paul Waring, il neozelandese Kazuma Kobori, il sudafricano Hennie du Plessis, lo scozzese Grant Forrest, l’americano Johannes Veerman, lo svedese Jesper Svensson, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il francese Quentin Debove.

Resta in corsa per ottimi risultati anche Guido Migliozzi, 20° a -6 in un gruppo che comprende anche il thailandese Kiradech Aphibarnrat e lo svedese Marcus Kinhult. 37° a -3 Francesco Laporta e 53° a -2 Renato Paratore: sono dunque cinque gli italiani che passano il taglio. Non ci riesce, di davvero poco, Andrea Pavan, 68° a -1 e parte del primo gruppo di esclusi dal fine settimana. Chiudono da 103° Filippo Celli (+2) e da 120° Stefano Mazzoli (+4).