Andrea Pavan tranquillizza: “Sono in ottime mani, ora mi aspettano lunga riabilitazione e duro lavoro”

Arriva il primo messaggio di Andrea Pavan dopo lo spaventoso incidente che lo ha costretto a rinunciare al South African Open. Il golfista capitolino, nella giornata di mercoledì, stava andando a prendere l’ascensore: si sono aperte le porte, ma non c’era la cabina e così lui è caduto giù per tre piani. Portato subito in ospedale, Pavan è stato operato per sei ore in relazione ad alcune lesioni alle vertebre e gli è stata applicata una placca nella zona della spalla.

Così Pavan nel messaggio diffuso dalla Federazione Italiana Golf: “Vorrei ringraziarvi di cuore per tutte le parole di affetto e per gli auguri che ho ricevuto nelle ultime 48 ore. Mercoledì sera sono stato operato alla spalla e alla schiena e attualmente mi sto riprendendo in ospedale.

Ora mi aspetta una lunga riabilitazione e un duro lavoro, ma le cure che ho ricevuto finora dal personale dell’ospedale Mediclinic sono state incredibili, così come il supporto del DP World Tour, del Sunshine Tour e di tutto il loro staff qui a Stellenbosch. Sono anche molto grato per tutto l’aiuto che Johann Rupert e sua moglie Gaynor mi hanno dato.

Gli ultimi due giorni sono stati difficili, ma sono in ottime mani e avere così tanti giocatori, caddy e staff che mi hanno fatto visita e che si sono messi in contatto con me ha significato molto per me. Grazie mille a tutti, da parte mia, di mia moglie Audra e di tutta la mia famiglia“.

Pavan, attuale numero 249 del mondo, è stato numero 65 e aveva iniziato molto bene l’anno, con un 14° posto al Dubai Desert Classic e un 9° al Bahrain Championship. In generale, dopo anni abbastanza difficili, sia nel 2024 che nel 2025 ha ottenuto diversi buoni piazzamenti. L’augurio è che lo si possa rivedere presto in campo, compatibilmente con il decorso di questo infortunio molto serio.