Golf

Golf, Aberg difende il The Genesis Invitational. Field stellare in California

Ludvig Åberg
Ludvig Aberg / Lapresse

Chiuso l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, il PGA Tour si sposta questa settimana al The Riviera Country Club per il The Genesis Invitational, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari di montepremi e 700 punti FedEx Cup per il primo classificato. Il torneo, uno dei più remunerativi dell’intero circuito, vedrà la partecipazione di molti tra i migliori golfisti del mondo.

Tra questi sarà presente sicuramente il defending champion Ludvig Aberg, che qui, l’anno scorso, chiuse a -12 davanti a Maverick McNealy (-11) e a Scottie Scheffler (-9). Tuttavia lo svedese si presenta al Riviera non in piena forma. Per lui, infatti, fin qui, solamente un T37 su 3 tornei giocati (si è ritirato al The American Express e non ha passato il taglio al Farmers Insurance Open). Con lui ci saranno anche il norvegese Viktor Hovland, arrivato 10° a pari merito al WM Phoenix Open, Shane Lowry, in partenza con il norvegese, il giapponese Hideki Matsuyama, 2° in Arizona e 8° la scorsa settimana sulla penisola di Monterey nonchè vincitore proprio qui due anni fa (inoltre il nipponico non ha mai chiuso oltre la 13esima posizione su 4 tornei giocati in stagione), Rory McIlroy e Tommy Fleetwood insieme a Rickie Fowler, Alex Noren, Patrick Cantlay, Xander Schauffele e Jordan Spieth.

Menzione a parte, ovviamente, per Scottie Scheffler, che qui non ha mai vinto in carriera. Il n.1 al mondo si presenta in California, più precisamente a Pacific Palisades (località balneare facente parte della città di Los Angeles), con una vittoria, al The American Express, un T3, al WM Phoenix Open e un T4 all’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Al Riviera sarà presente anche Collin Morikawa, fresco vincitore la scorsa settimana. Lo statunitense non vinceva dal 19 ottobre 2023 quando si impose nel ZOZO Championship.

