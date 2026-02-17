Giovanni Malagò: “Sempre saputo che avremmo fatto più di 20 medaglie. E non è finita…”

La spedizione azzurra sta letteralmente facendo sognare l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con l’emozionante oro conquistato nel pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, dagli azzurri del team-pursuit di speed skating, la compagine tricolore ha raggiunto la cifra monstre di 24 medaglie complessive, di cui nove del metallo più pregiato, quattro d’argento ed undici di bronzo.

Un traguardo, quello delle venti medaglie, sperato da tanti alla vigilia. Anche se non sono mai mancate le personalità che, da principio, avrebbero scommesso da principio anche per qualcosa in più. Tra questi c’è anche Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina nonché ex numero uno del CONI che, nella giornata odierna, ha commentato gli straordinari risultati ottenuti fino a questo momento dai nostri ragazzi oltre che tracciato un bilancio sul delicato versante organizzativo:

“Tutto sto andando al di là delle migliori aspettative ma restiamo con i piedi per terra fino a domenica sera che avremo la Cerimonia di chiusura con tutto quello che implica – ha detto Malagò a margine di un evento organizzato a casa Lombardia – Ma siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo”.

Malagò ha inoltre aggiunto: “Ho sempre detto che saremmo andati in doppia cifra con un due davanti perché conosco bene la realtà. Noi abbiamo molte potenzialità di medaglia, poi ovviamente nello sport tutto può succedere, infatti penso che non sia ancora finita. Anzi, tutt’altro“.