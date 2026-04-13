Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A alla presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugno

Le indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni federali del 22 giugno. Ben 18 squadre su 20 (tutte tranne Lazio e Verona) del massimo campionato hanno firmato a favore dell’ex presidente del CONI durante l’assemblea dei club andata in scena nel primo pomeriggio a Milano.

In una conferenza stampa post-assemblea, il presidente di Lega Ezio Simonelli ha annunciato che lunedì 20 aprile si terrà un incontro tra Malagò ed i presidenti della Serie A per cominciare a progettare il programma da presentare alle elezioni. “Nel prossimo incontro i club in Lega gli presenteranno il programma di massima che interessa alla Serie A (una ventina di punti) e che Malagò integrerà con le sue idee“, ha dichiarato Simonelli.

“Sarebbero bastati 11 accrediti alla candidatura per avere la maggioranza, invece 18 club hanno firmato il modulo federale. Ora Malagò, se deciderà di candidarsi, potrà presentare insieme alla candidatura, i 18 accrediti della Lega di A e il suo programma“, ha aggiunto il presidente della Lega Serie A al termine dell’assemblea odierna in quel di Milano.

“Si voleva dare una immagine di reazione immediata al dramma sportivo per la delusione della Nazionale. Ci siamo trovati subito per analizzare un programma per risollevare la Serie A e tutto il calcio italiano. È importante non perdere tempo“, le parole di Simonelli. Domani sarà il turno dei club di Serie B, chiamati ad esprimersi a loro volta sul tema delle candidature per la prossima presidenza della FIGC. Ricordiamo che le società di Serie A hanno un peso del 18% nelle elezioni federali