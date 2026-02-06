Giovanni Franzoni non ha partecipato all’ultima prova di discesa: scelta tattica in vista della gara

A Bormio (Italia) proseguono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo svolgimento della terza ed ultima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino non ha incontrato il favore di molti atleti, che hanno preferito preservare le energie in vista dei tanti impegni ravvicinati.

In casa Italia hanno scelto di non partire Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse e Christof Innerhofer, mentre l’unico a scendere in pista è stato Dominik Paris, che però si è rialzato vistosamente dopo il terzo intermedio, volendo dunque ripassare la prima parte del tracciato.

Scelta saggia per risparmiare le forze visto il fitto programma: sabato 7 alle 11.30 la discesa, lunedì 9 alle 10.30 la discesa della combinata a squadre, e mercoledì 11 alle 11.30 il superG. Le prime due prove, dunque, sono state ritenute sufficienti per la gara di domani.