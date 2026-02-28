Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Modena. I migliori sono stati…

Oggi pomeriggio a Modena si è disputata la prima tappa della Serie A 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.

PODI INDIVIDUALI PRIMA TAPPA SERIA A GINNASTICA ARTISTICA 2026

FEMMINILE

VOLTEGGIO (solo un salto)

1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.500

2. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.250

3. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.050

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.300

2. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 14.250

3. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.100

TRAVE

1. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.500

2. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 13.650

3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 13.650

CORPO LIBERO

1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 13.900

2. Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano) 13.750

3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 13.500

MASCHILE

CORPO LIBERO

1. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.700

2. Umberto Zurlini (Spes Mestre) 13.950

3. Riccardo RUggeri (Sampietrina) 13.950

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Gabriele Targhetta (Spes Mestre) 14.700

2. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.100

3. Yumin Abbadini (Pro Carate) 13.750

ANELLI

1. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 13.950

2. Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) 13.850

3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.800

VOLTEGGIO (solo un salto)

1. Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) 14.250

2. Ares Federici (Spes Mestre) 14.150

3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.00

PARALLELE PARI

1. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 14.100

2. Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) 13.600

3. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 13.450

SBARRA

1. Nicolò Mozzato (Spes Mestre) 14.250

2. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.750

3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.400