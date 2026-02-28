ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Modena. I migliori sono stati…
Oggi pomeriggio a Modena si è disputata la prima tappa della Serie A 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.
PODI INDIVIDUALI PRIMA TAPPA SERIA A GINNASTICA ARTISTICA 2026
FEMMINILE
VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.500
2. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.250
3. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.050
PARALLELE ASIMMETRICHE
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.300
2. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 14.250
3. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.100
Ginnastica artistica, Perotti e Melnikova superbe: Vercelli vince in Serie A1. La Brixia di D’Amato e Iorio insegue
TRAVE
1. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.500
2. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 13.650
3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 13.650
CORPO LIBERO
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 13.900
2. Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano) 13.750
3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 13.500
MASCHILE
CORPO LIBERO
1. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.700
2. Umberto Zurlini (Spes Mestre) 13.950
3. Riccardo RUggeri (Sampietrina) 13.950
CAVALLO CON MANIGLIE
1. Gabriele Targhetta (Spes Mestre) 14.700
2. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.100
3. Yumin Abbadini (Pro Carate) 13.750
ANELLI
1. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 13.950
2. Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) 13.850
3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.800
Ginnastica artistica, Carate vince l’apertura di Serie A1: gran duello con Mestre, brillano Targhetta e Abbadini
VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) 14.250
2. Ares Federici (Spes Mestre) 14.150
3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.00
PARALLELE PARI
1. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 14.100
2. Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) 13.600
3. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 13.450
SBARRA
1. Nicolò Mozzato (Spes Mestre) 14.250
2. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.750
3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.400