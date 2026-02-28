Ginnastica artistica, Carate vince l’apertura di Serie A1: gran duello con Mestre, brillano Targhetta e Abbadini

La Ginnastica Pro Carate ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, imponendosi al PalaPanini di Modena con il punteggio di 240.150. I brianzoli hanno avuto la meglio per una lunghezza piena nei confronti della Spes Mestre (239.150), al termine di un intenso duello che ha infiammato il pomeriggio in terra emiliana e da cui è rimasto fuori il Gymnastic Romagna Team (232.950 punti per salire sul gradino più basso del podio).

Prestazione sopra le righe da parte del russo Arsenii Dukhno, prestito straniero che ha strabiliato su tutti gli attrezzi (spiccano il 14.700 al corpo libero e il 14.100 al cavallo con maniglie), affiancando Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola. Tra le fila di Mestre si sono distinti Gabriele Targhetta (14.700 al cavallo, dopo la vittoria in Coppa del Mondo), Nicolò Mozzato (14.250 alla sbarra), Ares Federici (14.150 al volteggio), affiancati da Stefano Patron e Umberto Zurlini.

Il Romagna Team è stato trascinato dal cubano Manrique Larduet (Campione d’Italia sul giro completo), Niccolò Vannucchi ed Edoardo De Rosa. Giù dal podio l’Artistica Brescia (231.350) del talentuoso armeno Artur Davtyan e Manuel Berettera, quinta piazza per la Giovanile Ancona (230.600) di Tommaso Brugnami. Sottotono i Campioni d’Italia in carica: la Ginnastica Ferrara ha concluso al decimo posto con il riscontro di 223.750.

A precedere la squadra che detiene lo scudetto sono state la EUR Roma (sesta con 228.800), la Ares di Cinisello Balsamo (settima con 228.250), la Sampietrina Seveso (ottava con 226.200), la Ginnastica Salerno (nona con 226.050) del rientrante Salvatore Maresca (13.850 agli anelli). Ultime due posizioni per la Pro Patria Bustese di Nicola Bartolini (undicesima con 220.250) e la Ginnastica Civitavecchia (dodicesima con 211.050).