Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 18 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno il programma è stato stravolto dalla fitta nevicata che ieri ha costretto gli organizzatori a cancellare le qualificazioni degli aerials e a riscrivere il calendario, posticipando a oggi il turno preliminare, a precedere la finale prevista alle ore 13.00.

Purtroppo non saranno impegnati italiani: nessun azzurro risulta iscritto a questo sport, dopo che Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air. Per ammirare altri azzurri nello sci freestyle bisognerà aspettare lo skicross con Simone Deromedis e Jole Galli per gustarsi anche un po’ di tricolore nello sport che assegna il maggiore numero di titoli ai Giochi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (mercoledì 18 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, HBO Max.

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 10.00 Aerials femminile a Livigno (Italia), qualificazioni 1 – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 10.45 Aerials femminile a Livigno (Italia), qualificazioni 2 – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 13.00 Aerials femminile a Livigno (Italia), finale – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Non ci sono italiani in gara nella giornata di mercoledì 18 febbraio.