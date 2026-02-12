Seguici su
Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

4 minuti fa

Oggi giovedì 12 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle moguls maschili, dove si preannuncia un duello serrato tra il canadese Mikael Kingsbury e il giapponese Ikuma Horishima. Purtroppo non ci saranno italiani in gara: si attende il Big Air per sognare con i fratelli Flora e Miro Tabanelli, prima del weekend conclusivo con lo skicross di Simone Deromedis e Jole Galli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (giovedì 12 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio 

Ore 10.00 Moguls maschile, qualificazioni 2 – Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 12.15 Moguls maschile, finale 1 – Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 12.55 Moguls maschile, finale 2 – Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING 

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per la finale; Discovery Plus e HBO Max anche per le qualificazioni.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Non ci saranno italiani in gara nella giornata di giovedì 12 febbraio.

