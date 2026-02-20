Franziska Preuss annuncia il ritiro. Mass start delle Olimpiadi gara d’addio

Non sarà solo Dorothea Wierer a dare l’addio al biathlon con la mass start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara conclusiva del programma di biathlon nella rassegna a cinque cerchi di quest’anno. Ad Anterselva, infatti, a salutare sarà anche Franziska Preuss. Lo ha annunciato la stessa tedesca con un lungo messaggio su Instagram, pubblicato nella sua lingua.

Franziska Preuss, classe 1994, lascia sostanzialmente al vertice assoluto della propria carriera. Del resto, nella stagione 2024-2025 ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere: Coppa del Mondo assoluta, classifica sprint e classifica mass start (che aveva già conquistato 10 anni prima, quando, a 21 anni, era da poco entrata nel circuito maggiore con tanti occhi addosso, visti i tre titoli alle Olimpiadi Giovanili di Innsbruck 2012). Per lei, sempre nel 2025 a Lenzerheide, anche il titolo mondiale dell’inseguimento, il suo secondo dopo che, 10 anni prima, aveva contribuito a dare alla Germania l’oro iridato della staffetta.

Per lei anche sei argenti e tre bronzi ancora in chiave iridata, ma anche ulteriori allori alle Olimpiadi. Ha infatti conquistato due bronzi, uno nella staffetta femminile a Pechino 2022 e l’altro proprio all’inizio di quelle attuali, stavolta con la mista.

Per lei anche 5 vittorie individuali in Coppa del Mondo (escludendo i Mondiali di Lenzerheide 2025), ma anche una lunga scia di successi nelle staffette: precisamente 8, più ovviamente quello mondiale di Kontiolahti già citato. In sostanza, un grande palmares, quello della nativa di Wasserburg am Inn, divenuta la sesta tedesca a vincere la Coppa del Mondo.