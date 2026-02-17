Francesco Passaro piega la resistenza di Dino Prizmic e approda agli ottavi di finale a Rio de Janeiro

Francesco Passaro sfrutta l’occasione e prosegue il proprio cammino nell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Ripescato in tabellone come lucky loser, il perugino, numero 163 del ranking mondiale, supera il croato Dino Prizmic (n. 122 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco sulla terra rossa brasiliana. Una prova di grande solidità per il tennista azzurro, bravo soprattutto a ribaltare l’inerzia del match nel secondo set dopo essere finito sotto di un break. Grazie a questo successo, Passaro centra la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà il cileno Alejandro Tabilo.

Nel primo parziale l’azzurro imposta con intelligenza il piano tattico, insistendo sul lato del dritto dell’avversario, fondamentale che mette spesso in difficoltà Prizmic. La strategia paga: due break conquistati consentono a Passaro di controllare il set e di chiuderlo sul 6-3.

Nel secondo set arriva la reazione del croato, che alza il livello di aggressività per sfruttare una posizione talvolta troppo arretrata dell’italiano. Il break arriva nel quinto game, ma Passaro resta lucido e concentrato sul punteggio. Nell’ottavo gioco trova infatti il contro-break, favorito da alcuni errori grossolani di Prizmic con il dritto. Da quel momento l’inerzia del match cambia: l’azzurro gioca con maggiore chiarezza, copre bene il campo e costringe spesso l’avversario a colpire una palla in più. Il balcanico continua a non brillare nelle scelte e un nuovo break consente al perugino di chiudere l’incontro sul 6-4.

Dando uno sguardo alle statistiche, spicca l’ottimo rendimento di Passaro con la prima di servizio: 79% di punti vinti quando entra in campo, con una resa superiore al 50% anche con la seconda. Numeri che certificano una prestazione di grande consistenza per il tennista italiano.