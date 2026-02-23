Francesca Lollobrigida verso il ritiro: “Penso di allargare la famiglia”

Dopo aver conquistato due ori olimpici sui 3000 e sui 5000, Francesca Lollobrigida, attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, paventa l’ipotesi di un ritiro agonistico dopo i Mondiali allround di inizio marzo, per dedicarsi alla famiglia.

Per l’azzurra le priorità potrebbero diventare altre ed i Mondiali potrebbero segnare l’addio perfetto: “Ho dato tutto, vorrei allargare la famiglia. Tra due weekend in quella Mecca della pista lunga che è Heerenveen, nei Paesi Bassi, farò i Mondiali allround: partiremo già domenica. È l’unica rassegna nella quale non ho vinto medaglie“.

La Thialf di Heerenveen potrebbe essere la pista ideale per il ritiro agonistico: “Sarà soprattutto una festa, quel pubblico stravede per il pattinaggio di velocità e per tutti i suoi campioni. Tra il 2012 ed il 2017 ci ho abitato per 6 mesi all’anno, quando mi allenavo da sola: può essere un luogo magico”.