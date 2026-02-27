ATP Acapulco, definito il quadro delle semifinali. Cobolli sfiderà Kecmanovic. Derby americano nella parte bassa

Il torneo ATP di Acapulco torna in campo per i match dei quarti di finale. Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, supera l’ostacolo Yibing Wu e sfiderà in semifinale il serbo Miomir Kecmanovic, mentre nella parte bassa sarà derby americano: Frances Tiafoe, giustiziere di Mattia Bellucci, affronterà il connazionale Brandon Nakashima.

Il serbo Miomir Kecmanovic supera il francese Terence Atmane 6-3 6-3 in un’ora e trentuno minuti e sfiderà Flavio Cobolli in semifinale. Il numero 84 ATP, sul 3-3, piazza l’accelerazione decisiva con una serie di tre giochi consecutivi che gli consegnano il 6-3 della prima partita. Nel secondo set il serbo strappa due volte la battuta al giocatore transalpino e, alla quarta possibilità, firma il definitivo 6-3.

In apertura di giornata Flavio Cobolli regola il cinese Yibing Wu 7-6(4) 6-1 in un’ora e quarantasette minuti. Il primo parziale si sviluppa nel pieno rispetto dei turni di battuta con l’italiano che manca due set point nel dodicesimo gioco. Nel tie-break la testa di serie numero cinque spezza l’equilibrio con il parziale di 4-1 che gli consente di fissare il decisivo 7-4. Non c’è storia nella seconda frazione di gioco. Cobolli sigla il break del 2-0, strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 5-1 e trasforma il primo match point per il comodo 6-1.

Lo statunitense Brandon Nakashima rimonta il monegasco Valentin Vacherot 2-6 6-2 6-3. La sesta testa di serie opera il break del 2-1, strappa nuovamente la battuta al rivale per il 4-1 e chiude con il comodo 6-2. Nella seconda frazione arriva la puntuale reazione dell’americano. Nakashima sigla il break del 4-2 e si ripete nell’ottavo gioco per il 6-2 che rimette la contesa in equilibrio. Sulle ali dell’entusiasmo Nakashima toglie il servizio al rivale nel secondo gioco capitalizzando la seconda opportunità a propria disposizione, non concede palle break e firma il definitivo 6-3 al terzo match point.

Frances Tiafoe elimina Mattia Bellucci 6-3 6-4 in un’ora e quarantasette minuti. La testa di serie numero otto orienta il primo set a proprio favore con il break del 4-3 e strappa nuovamente il servizio al rivale per il 6-3. In una seconda frazione caratterizzata da cinque break in dieci giochi l’americano opera quello decisivo nel decimo game e chiude i conti sul 6-4.