Filippo Ganna vince a cronometro: “Preparazione conservativa, le gambe iniziano a girare. E tra un mese…”

Filippo Ganna ha vinto la terza tappa della Volta ao Algarve, imponendosi nella cronometro individuale di 19,5 chilometri con partenza e arrivo a Vilamoura. Il già due volte Campione del Mondo nelle prove con il tempo è riuscito a precedere di sei secondi lo spagnolo Juan Ayuso, leader della classifica generale della corsa in terra portoghese. Si tratta della prima affermazione stagionale per il 29enne, che ha aperto la propria annata agonistica in terra lusitana e che si sta preparando per le Classiche di primavera.

Filippo Ganna ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della INEOS Grenadiers: “Il percorso era un po’ tecnico. Siamo all’inizio della stagione, la forma non è delle migliori, ma ho cercato di difendermi. Ho seguito il piano della squadra e ho seguito i numeri. Alla fine abbiamo ottenuto questa straordinaria vittoria. Voglio ringraziare la squadra e tutti coloro che mi sostengono. In finale mi sono sentito più veloce. La prima parte era un po’ tecnica e ho cercato di non correre troppi rischi“.

Il piemontese si è soffermato sugli ultimi mesi e su come si è avvicinato a questa annata agonistica, già focalizzandosi sulla Milano-Sanremo: “È stato un inverno un po’ difficile, in cui ho iniziato la preparazione per questa stagione in modo un po’ più conservativo, ma le gambe iniziano a girare bene e questo può essere un buon motivo di motivazione per le prossime gare. Quella di oggi è una gara importante, ma uno dei miei obiettivi più grandi è tra meno di un mese“.