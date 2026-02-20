CiclismoStrada
Volta ao Algarve, Filippo Ganna trionfa nella cronometro di Vilamoura. Ayuso rimane in testa alla generale
Prima cronometro individuale stagionale e prima vittoria per Filippo Ganna che si impone nella terza tappa della Volta ao Algarve 2026. L’italiano inizia il suo 2026 con un sigillo nella sua grande specialità, la prova contro il tempo andata in scena a Vilamoura, con un percorso di 19.5 chilometri non totalmente pianeggianti. Ganna inizia così la sua preparazione per la Classica di Primavera (grande obiettivo di inizio stagione) con un successo, il 37esimo della carriera.
Al termine di una cronometro molto tirata, il corridore della Ineos Grendiers è riuscito a concludere la prova con il miglior tempo di 21.53, aggiudicandosi la frazione. Non lontano dalla migliore prestazione Juan Ayuso che paga solo 5″ di ritardo dal fuoriclasse di Verbania. Crono di 21.59 per lo spagnolo che deve accontentarsi della seconda piazza come ieri. Il corridore della Lidl-Trek rimane però al comando della generale.
Dietro di lui il suo compagno di squadra Jakob Söderqvist che chiude a 7″ dalla vetta. Grande prova quella di Paul Seixas (Decathlon) che arriva al traguardo in quarta posizione, a 12″ dal primo posto. Il classe 2006 continua così a dimostrare tutto il suo talento e la sua ottima condizione. Adesso il francese insegue Ayuso nella generale con 7″ di ritardo.
Grande sconfitto di questa prova contro le lancette è il padrone di casa João Almeida che incassa un ritardo di 42″, chiudendo in decima piazza. Per il corridore dell’UAE Team Emirates XRG la vetta della classifica generale si allontana. Il ritardo da Ayuso è ora di 44″ prima delle due ultime tappe.