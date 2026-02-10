Federico Pellegrino: “Oggi devo essere contento. Dopo Pechino ho cambiato l’approccio allo sport”

Settimo: così arriva Federico Pellegrino nella sprint a tecnica classica di Tesero, in Val di Fiemme. Un’eliminazione in semifinale che non gli consente di difendere gli argenti del 2018 e 2022, ma si sapeva già, del resto, che la sua situazione non era di quelle semplici considerata proprio la tecnica classica. Per lui il vero banco di prova sarà legato alla team sprint, ma non c’è amarezza nel suo parlare successivo all’impegno agonitico.

Queste le parole di Pellegrino al termine della gara raccolte dalla FISI: “Oggi devo essere contento di questa gara perché, sebbene devo accettare di avere sei atleti davanti a me in classifica, chiudo il mio ciclo olimpico nelle sprint con un’altra semifinale, come avevo cominciato a fare 12 anni fa a Sochi. Sono poi passato per due medaglie e oggi sono rimasto di nuovo lì con i migliori, quasi a potermela giocare per le medaglie“.

Prosegue poi analizzando anche il fattore pubblico: “Credo che con le grandi volate del finale, tutti noi abbiamo trasmesso emozioni al pubblico, che è fantastico. Mi spiace non aver lottato per le medaglie, ma sono orgoglioso e fiero della mia gara. Penso che tutti abbiano messo il 100% e questo è quello che siamo chiamati a fare, ancora prima del risultato“.

Un ricordo del passato per guardare al futuro: “La gara di 12 anni fa mi ha dato la spinta per diventare sempre più professionale. Dopo Pechino 2022 ho cambiato completamente il mio approccio allo sport, con l’arrivo dei miei figli, ho deciso di non puntare più a un risultato in una gara, ma ad avere più possibilità in tanti format diversi e penso si sia visto“.