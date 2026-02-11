Federica Brignone scioglie le riserve e farà il superG alle Olimpiadi! Definito il quartetto dell’Italia

La FISI ha comunicato i nomi delle quattro azzurre che domani, giovedì 12 febbraio, prenderanno parte al superG femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno al via Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano.

Sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo (Italia), dunque, vedremo all’opera Federica Brignone, la cui presenza era stata messa in dubbio dopo la prematura interruzione dell’allenamento di ieri a Pozza di Fassa, a causa del forte dolore accusato alla gamba.

L’azzurra era rientrata subito a Cortina d’Ampezzo e la sua presenza era rimasta in dubbio fino ad ora. Con lei ci sarà anche Elena Curtoni, che scende in pista dopo aver fatto da riserva in discesa ed aver perso le selezioni interne per la combinata, oltre alle già certe Sofia Goggia e Laura Pirovano.