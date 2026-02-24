Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo? Le possibilità tra discesa, superG e gigante: le gare disponibili

Federica Brignone è stata una delle protagoniste principali a livello globale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo contro ogni pronostico due medaglie d’oro a dieci mesi di distanza dal terribile infortunio dei Campionati Italiani in Val di Fassa che l’aveva costretta ad un lungo stop, effettuando solamente un paio di gare di Coppa del Mondo nel mese di gennaio prima della rassegna a cinque cerchi.

Il resto è storia, come si suol dire, con i buoni riscontri nei training sull’Olympia delle Tofane, l’incoraggiante decimo posto nella gara di discesa libera e a seguire le imprese in superG ed in gigante. La stagione di Brignone però non è finita, infatti la Tigre di La Salle risulta tra le convocate dell’Italia per la prossima tappa del Circo Bianco a Soldeu e a questo punto l’obiettivo potrebbe diventare quello di qualificarsi alle Finali di Lillehammer.

Ricordiamo che, per partecipare all’ultimo atto della Coppa del Mondo, è necessario rientrare tra le migliori 25 nelle varie graduatorie di specialità. Ad oggi la 35enne valdostana non sarebbe qualificata in nessuna specialità, ma c’è ancora la possibilità di risalire le classifiche e staccare il pass per le Finali del circuito maggiore in programma a Lillehammer dal 19 al 25 marzo.

Brignone occupa attualmente il 32° posto nella Coppa di gigante con 40 punti, a -29 dalla 25ma posizione occupata in questo momento dalla svizzera Sue Piller, ma con una sola gara a disposizione in quel di Are prima delle Finali (servirà quindi un piazzamento solido in Svezia per qualificarsi). Situazione sulla carta più favorevole nella velocità, in cui il calendario propone ancora tre superG e tre discese prima di Lillehammer.