Europei 2026, Funchal ospita l’ultimo atto: Olanda per il bis, l’Ungheria per il ritorno sul trono continentale

Saranno, molto probabilmente, le due formazioni che hanno mostrato la maggiore continuità di rendimento nel corso della competizione, e in qualche caso anche un pizzico di fortuna, a giocarsi il titolo continentale. Nella finale degli Europei di pallanuoto femminile di Funchal l’Olanda sfida l’Ungheria; il fischio d’inizio del match è previsto questa sera alle 20:15.

In semifinale le olandesi hanno letteralmente dominato la scena contro l’Italia grazie ad una difesa granitica che ha concesso solamente quattro reti alle avversarie nel corso della gara e solo due gol in parità numerica. Le detentrici del titolo hanno saputo ingabbiare le avversarie inducendole a tirare sempre dalla posizione più agevole per l’ottimo estremo difensore Laura Aarts. La compagine neerlandese ha poi evidenziato il cinismo indispensabile in match importanti colpendo con precisione chirurgica nei momenti chiave della gara in chiusura di primo e terzo parziale.

Le ungheresi, dal canto loro, ritrovano una finale continentale che mancava dal 2016 dopo aver vinto un’autentica battaglia contro la Grecia campionessa del mondo. Nella serie decisiva dei tiri di rigore è stata decisiva la mossa di Sandor Cseh che, dopo i primi tre tiri, ha spedito tra i pali Szonja Golopencza, e il suo secondo portiere ha ripagato la scelta parando i rigori decisivi alle elleniche Siouti e Myriokefalitaki.

Sarà importante anche la capacità di approcciare il match nel migliore dei modi e di dimenticare quanto successo nel precedente dello scorso 31 gennaio. Nel confronto valevole per il girone F, la compagine arancione ha superato le magiare 5-4 grazie al gol decisivo siglato da Lola Moolhuijzen, in superiorità numerica, quando mancavano poco più di novanta secondi alla conclusione.

Dal punto di vista tattico bisognerà capire chi riuscirà ad indirizzare il match sui binari favorevoli al copione tattico più congeniale con quello che sembra un duello tra la granitica difesa olandese e una formazione magiara maggiormente abituata a giocare su ritmi decisamente più alti. Su entrambi i fronti non mancano certamente le giocatrici di classe assoluta capaci di trovare in ogni momento la soluzione vincente, ma bisognerà prima di tutto gestire con la maggiore lucidità possibile la pressione derivante da una partita nella quale ogni pallone può risultare determinante.