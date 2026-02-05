Carlo Silipo: “Approccio sbagliato, dovevamo tenere il risultato basso. Bisogna avere l’ambizione di vincere”

Non può mancare un po’ di delusione in casa Italia al termine della finale per il bronzo degli Europei di pallanuoto al femminile. Le azzurre sono state battute nettamente dalla Grecia, con il risultato di 15-8, in un match che non ha lasciato spazio a una buona prestazione da parte della squadra tricolore.

Il commento del ct Carlo Silipo sul match: “Si doveva far meglio, la squadra ha dei valori nelle gambe e nella testa. Ancora un approccio sbagliato ci ha penalizzato. La voglia di voler tirare troppo spesso e troppo in fretta ci ha scoperto nelle loro ripartenze. A difesa schierata riuscivamo a contrastarle. Bisogna provare a giocarsela punto a punto. Dovevamo tenere il risultato basso per poter avere delle chances. Non dovevamo concedere tante situazioni che loro sono brave a sfruttare”.

E aggiunge, verso il futuro: “Analizzeremo bene questo approccio anche mentale. Qui bisogna avere l’ambizione di vincere, e questo non si allena durante l’europeo ma si crea giorno dopo giorno nel lavoro quotidiano”.