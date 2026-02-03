Carlo Silipo sulla sconfitta del Setterosa: “Approccio sbagliato, ora bisogna resettare per la Grecia”

Il Setterosa giocherò la finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile in corso di svolgimento in Portogallo a Funchal. La squadra di Carlos Silipo è stata sconfitta in semifinale dall’Olanda per 8-4 in un match che si è subito in favore delle campionesse in carica già dopo il primo quarto, chiuso avanti dalle oranje per 4-1.

Dopo i primi otto minuti, le azzurre hanno provato anche a scuotersi, ma il divario è sempre rimasto tra i tre e i quattro gol di scarto. Non è bastata una buona prova di Dafne Bettini, autrice di due pregevoli reti. L’Italia tornerà in acqua giovedì contro la Grecia, squadra campione del mondo, che ha perso l’altra semifinale contro l’Ungheria ai calci di rigore.

Silipo ha commentato a fine partita la prestazione della sua squadra: “Anzitutto devo fare i complimenti alle ragazze perché c’hanno messo il cuore e l’anima. Molto bene la difesa e Condorelli in porta. Però abbiamo sbagliato troppi tiri davanti e più passava il tempo più mancava la fiducia”.

Il pensiero ora del CT azzurro è già alla partita con la Grecia, con il pensiero che va soprattutto all’inizio del match: “Ora bisogna resettare tutto in vista della finale per il bronzo. Purtroppo anche oggi l’approccio non è stato dei migliori e abbiamo preso due reti nel finale di tempo che sono sempre deleterie. Dobbiamo cercare di mediare tra le due fasi e mantenere questa difesa essendo più precisi davanti”.